Bosz heet Weigl weer welkom bij Dortmund

Weigl liep de blessure in mei op, en moest zich daardoor afmelden voor deelname met de Duitse nationale ploeg aan de Confederations Cup. Trainer Peter Bosz hoopt de speler na de interlandperiode in september weer in zijn selectie op te kunnen nemen voor de competitiewedstrijd tegen Freiburg op 9 september.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik