Feyenoord niet akkoord met straf om vuurwerk

De KNVB deed een vooronderzoek na het afsteken van vuurwerk op de tribunes, dat niet is toegestaan. De aanklager wil dat Vak S van De Kuip één wedstrijd leeg wordt gehouden en dat de Rotterdamse club een boete betaald van 15.000 euro.

Feyenoord versloeg in eigen huis de huidige koploper PSV met 2-1. De strafmaat is gebaseerd op eerdere vuurwerkincidenten in De Kuip. Bij Feyenoord-Ajax (22 oktober 2017), Feyenoord-Willem II (28 februari 2018) en Feyenoord-PSV (31 januari 2018) werd ook vuurwerk afgestoken.

Doordat Feyenoord niet akkoord is gegaan met het voorstel wordt de zaak nu voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Bij de met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen Ajax op 27 januari was ook vuurwerk te zien. De openbaar aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart.