Foutloos Bayern neemt koppositie weer stevig in handen

In het lege stadion van Union Berlin won de ploeg van trainer Hansi Flick met 2-0, waardoor het weer vier punten voorsprong heeft op Borussia.

Penalty

Joshua Zirkzee zag vanaf de bank (of eigenlijk vanaf de tribune, want daar zaten de reservespelers van Bayern München) hoe Robert Lewandowski kort voor rust de score opende. De Pool mocht een strafschop nemen nadat Leon Goretzka door Neven Subotic onderuit was getikt.

Na een kleine twintig minuten had Bayern ook al gescoord via Thomas Müller, maar diens intikker werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. De thuisploeg, stevig in de middenmoot, vocht na rust voor de kansen maar de hoop op een resultaat werd tien minuten voor tijd de grond in geboord door Benjamin Pavard. De rechtsback kopte een hoekschop van Joshua Kimmich via de grond binnen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga