Wereldkampioen Van der Poel opnieuw superieur

De Nederlandse veldrijder was woensdag de beste in Maldegem, waar de zevende wedstrijd van de Brico Cross werd verreden.

Van der Poel gooide halverwege de rit het tempo omhoog. Enkele concurrenten konden mee, maar een tweede versnelling van de rijder van Corendon-Circus was ze te machtig. De Belg Michael Vanthourenhout eindigde als tweede, voor zijn landgenoot Toon Aerts. Aerts kon profiteren van een foutje van Lars van der Haar, die met de vierde plek genoegen moest nemen.

De achtste en laatste wedstrijd van de Brico Cross is 17 februari in Hulst in Nederland.