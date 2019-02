Engelse keeper krijgt verrassing van zijn leven

Met de Engelse vierdeklasser Newport County stuntte hij in de FA Cup tegen het veel hoger aangeslagen Middlesbrough (2-0), maar die overwinning vormde zeker niet het ultieme hoogtepunt van zijn dag.

Toen de 28-jarige keeper zijn telefoon na de wedstrijd inschakelde in de kleedkamer bleek er nog beter nieuws voor hem te zijn. Zijn vrouw Lizzy was tijdens de wedstrijd bevallen van een kerngezonde tweeling. Sophia Grace en Emilia Lillie werden om respectievelijk 21.13 uur en 21.35 uur geboren.

Day kwam hier pas na de wedstrijd achter, omdat hij tijdens het bekertreffen zijn telefoon niet had aanstaan. De keeper twijfelde lang of hij zou meedoen in de wedstrijd tegen Middlesbrough. Het feit dat een confrontatie met Manchester City lonkte, gaf de doorslag.

Tien dagen eerder had Day zich nog afgemeld bij zijn manager Michael Flynn voor het eerste duel met Middlesbrough: 1-1. Voordat de replay werd afgewerkt, bleek dat City in de volgende ronde opponent zou zijn van Newport. En dus was hij er dinsdagavond wel bij om de confrontatie met de topclub uit Manchester veilig te stellen.

Keeper Joe Day.

Na afloop wist Day niet hoe snel hij het veld moest verlaten. „Mag ik alsjeblieft gaan?” Hij verliet het feestgedruis en kwam in de kleedkamer achter het heugelijke nieuws.

Flynn vertelt: „Joe is zo’n professional dat hij zijn telefoon had uitgeschakeld tijdens de wedstrijd. Het is niet dat ik het toestel had verborgen, hij had zijn telefoon gewoon uitgezet. ’Natuurlijk mag je gaan’, zei ik. Ik vroeg hem nog of hij een lift nodig had.”