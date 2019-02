Emmen maanden zonder supersub

De Deense aanvaller raakte dinsdag op de training geblesseerd. Onderzoek wees een dag later uit dat Pedersen zwaar kniebandletsel heeft opgelopen. Pedersen staat sowieso enkele maanden aan de kant, meldt Emmen.

De veertienvoudig international van Denemarken voetbalt sinds dit seizoen bij Emmen. De eerste maanden was hij nog basisspeler, daarna moest Pedersen het vooral doen met een rol als invaller. Dat ging hem goed af.

Pedersen scoorde in december in de uitwedstrijd tegen FC Groningen in de slotfase twee keer: 1-2. Tegen PSV deed hij dat in januari nog eens over. Toen zorgde hij er met twee treffers voor dat zijn team een punt overhield aan het duel met de koploper van de eredivisie (2-2).

FC Emmen staat na twintig speelronden op de zestiende plaats in de eredivisie.