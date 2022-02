Russische kunstrijder Kamila Valieva verschijnt ondanks dopingophef weer op het ijs

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weigert voorlopig om duidelijkheid te geven over de juridische kwestie die nu speelt. „Ik heb de speculaties gezien en gelezen, maar ik kan daar op dit moment niets over zeggen”, aldus IOC-woordvoerder Mark Adams, die op de dagelijkse persbriefing de nodige vragen kreeg over de mogelijke dopingzaak.

„Het is complete speculatie. Het IOC heeft dopingzaken uitbesteed aan het internationale testagentschap ITA en sporttribunaal CAS, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Jullie kunnen me hier dus van alles over vragen, maar ik verwijs je door naar onze partners.”

De Russische kunstrijders pakten maandag in de landenwedstrijd het goud, voor de Verenigde Staten (zilver) en Japan (brons). De medailles zouden dinsdag worden uitgereikt op Medal Plaza, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Valieva zou positief hebben getest op Trimetazidine, een prestatiebevorderend middel dat op de verboden lijst staat. De betrokken partijen hebben dat vooralsnog niet bevestigd. De tiener, bijgenaamd Miss Perfect, traint ondanks alle commotie gewoon door.

