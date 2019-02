Verbeek stopt als voetbaltrainer

Onder leiding van Verbeek bereikte Oman vorige maand bij de Azië Cup de achtste finales. Daarin was Iran met 2-0 te sterk.

Verbeek startte in december 2016 bij Oman. In januari 2018 won de Rotterdammer met zijn elftal de Golf Cup. Verbeek was eerder actief als bondscoach van Australië en Zuid-Korea. Ook werkte hij als trainer van onder meer De Graafschap, Feyenoord, FC Groningen en Fortuna Sittard.

Volgens de voetbalbond van Oman heeft Verbeek aangegeven dat het bondscoachschap van Oman zijn laatste klus was als voetbaltrainer.