Chelsea eenvoudig naar halve finales Champions League

Voor rust waren er nauwelijks kansen. Chelsea vond het wel best. FC Porto probeerde het misschien nog wel, maar wist geen vuist te maken. Een mogelijkheid was er wel voor Jesús Corona, maar de Mexicaan van Porto schoot gehaast over. Aan de andere kant was de Kai Havertz slordig bij twee uitbraken van de Engelsen.

Meest opvallende moment was de actie van de Pepe een paar minuten na het beginsignaal. De meedogenloze verdediger van Porto gebruikte in een kopduel met Havertz zijn elleboog wel erg nadrukkelijk, maar de scheidsrechter zag er zelfs geen gele kaart in.

Na de hervatting drong Porto nog wat meer aan, waardoor Chelsea de ruimte kreeg. Dat leidde al snel tot een kans voor Christian Pulisic, die de bal vlak voor het doel van Agustín Marchesín niet goed raakte. Mason Mount zag in inzet even later geblokt.

FC Porto nam pas in extra tijd afstand dankzij Mehdi Taremi. De Iraniër scoorde met een prachtige omhaal de winnende treffer maar het was onvoldoende voor de Portugezen om door te gaan in de Champions League.

Hakim Ziyech startte op de bank bij Chelsea en mocht een paar minuutjes voor tijd invallen voor Mount.

Vanwege reisbeperkingen in verband met het coronavirus werd ook dit duel in Sevilla gespeeld. De eerste ontmoeting met de Portugezen vond ook al in de Spaanse stad plaats.

Tegenstander van Chelsea in de halve finale is de winnaar van de ontmoeting tussen Liverpool en Real Madrid.