Van Gerwen: ’Slechter dan vorig jaar tegen Barney kan niet’

Bij de majors zat Van Gerwen naar eigen zeggen nog een beetje in de vakantiemodus. Dat weerhield de 29-jarige Brabander er niet van om opnieuw aan iedereen te tonen dat hij momenteel gewoonweg de allerbeste darter is. In de finale werd James Wade vrij eenvoudig verslagen. „Ik ben nu wel uit de vakantiemodus. Het gaat weer echt beginnen. Bij de Masters was ik nog een beetje nochalant, zeker als ik in een leg een grote voorsprong had. Dan denk je toch even van dat de leg al binnen is. Dat is een verbeterpuntje.”

Van Gerwen begint donderdagavond in Newcastle tegen Michael Smith aan de nieuwe Premier League Darts, de prestigieuze competitie die hij al vier keer (2013, 2016, 2017 en 2018) won. „Hij ligt me wel als tegenstander. Ik heb een goed track record tegen hem. Ik speel graag tegen hem.” Mighty Mike versloeg Smith tijdens de laatste WK-finale en ook tijdens de laatste eindstrijd van vorig jaar in de Premier League. Daarnaast gooide hij ooit het huidige wereldrecord (gemiddelde) van 123,40 ook tegen zijn Britse generatiegenoot.

Focus

Het nagenieten van de wereldtitel is inmiddels wel voorbij, zo stelt Van Gerwen vanuit Newcastle. „We zijn weer volop bezig. Gelukkig kan ik privé en darts ook prima scheiden. Tijdens zo’n vakantie is de volledige focus op mijn gezin. De batterij is dan ook wel weer opgeladen.” Vanaf nu is de nummer één van de wereld weer regelmatig en langdurig van huis. „Het wordt zwaar.”

Van Gerwen blijft de te kloppen man, dat weet hijzelf als geen ander. Hij houdt zich evenwel zo min mogelijk bezig met zijn concurrenten en kijkt vooral naar zichzelf. In de Premier League is een nederlaag zoals vorig jaar in Ahoy tegen Raymond van Barneveld de laatste jaren een hoge uitzondering. Ook dit jaar koppelde de PDC de beste Nederlandse darters aan elkaar. „Ik had liever tegen iemand anders gespeeld, maar eigenlijk maakt het me ook niet uit. Slechter dan vorig jaar tegen Raymond kan het in elk geval niet gaan.”