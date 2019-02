’Alleen Schalke 04-Ajax gekker duel’

Davy Klaassen (R) schiet raak vanaf elf meter. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De meeste aandacht in Duitsland ging aanvankelijk uit naar de bekerblamage van Peter Bosz met Bayer Leverkusen tegen Heidenheim (2-1). Maar later op de dinsdagavond was er ook heuglijk Oranje-nieuws. Davy Klaassen benutte in de noodzakelijk geworden penaltyreeks een strafschop voor Werder Bremen en knikkerde Borussia Dortmund uit de DFB-Pokal, nadat de spectaculaire wedstrijd na verlenging in 3-3 was geëindigd.