PSG ontsnapt aan bekerblamage

De Duitser Julian Draxler maakte in de eerste helft van de verlenging het bevrijdende openingsdoelpunt voor de koploper uit de Ligue 1. Moussa Diaby en Edinson Cavani namen tegen het einde van het duel de tweede en derde treffer voor hun rekening.

Vorige maand ging het voor Paris Saint-Germain in de Franse League Cup, de Coupe de la Ligue, wel mis. De topclub uit Parijs strandde in de kwartfinales tegen En Avant de Guingamp.

In de Coupe de France, het belangrijkste bekertoernooi in Frankrijk, dreigde het ook even de verkeerde kant op te gaan. Cavani en Kylian Mbappé startten op de bank. Beide aanvallers kwamen alsnog binnen de lijnen toen het heel lang 0-0 bleef. Cavani gaf uiteindelijk de assist bij de treffer van Draxler en Mbappé deed dat bij de doelpunten van Diaby en Cavani.

Paris Saint-Germain behaalde vorig seizoen de landstitel en won beide bekertoernooien.