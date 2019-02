Tijden van Ard & Keessie herleven

Ard Schenk Ⓒ Telegraaf

Met meer dan gemiddelde belangstelling volg ik dit seizoen de fascinerende tweestrijd tussen Patrick Roest en Sven Kramer. Op de eerste dag van de WK afstanden in Inzell brandt, tijdens de vijf kilometer, het gevecht tussen jong en oud meteen los. Naast een wereldtitel staat er voor beiden nog meer op het spel. Want een ander belangrijk toernooi werpt deze week zijn schaduw vooruit: de WK allround in Calgary, waar Roest en Kramer de twee belangrijkste gegadigden zijn voor het goud.