’Frank de Boer in heel goede situatie’

„Ik kan hier nu de rest van mijn leven blijven, als ik dat zou willen. Maar je mag mij nog gewoon Nederlander noemen, hoor”, lacht de 28-jarige rechtsback. „Voor de club heeft het als voordeel dat ze nu weer een extra buitenlander kunnen halen. En voor mij is Amerika een verrijking om te voetballen en te leven.”

Leerdam speelt met Seattle in de top van het Amerikaanse voetbal en haalde in zijn eerste seizoen de finale. De titel ging vorig jaar naar Atlanta United FC, de nieuwe club van Frank de Boer. Het eerste oefenduel in de voorbereiding tussen beide ploegen eindigde in een 7-1 (!) overwinning voor Atlanta. „Ja, dat was niet prettig...”, aldus Leerdam. „Het was niet direct een weergave van de kracht van onze ploeg, omdat we met veel jonge jongens speelden. Een aantal was nog geen achttien. Ik heb De Boer nog even gesproken. Hij zit in een heel goede situatie. Zijn manier van werken, zijn filosofie, past heel goed bij Atlanta denk ik. Hij heeft veel goede en technische spelers tot zijn beschikking. Het is een heel goede ploeg met heel veel mogelijkheden en ook heel veel geld.”

De verdediger verwacht opnieuw een spannende strijd in de MLS. „Misschien is Atlanta als regerend kampioen de lichte favoriet, maar er zijn nog wel zes, zeven clubs die kampioen kunnen worden. Wij ook.”