Berooft Roest teamgenoot Kramer van ongeslagen status op 5000 meter?

Het is bravouremannetje Kramer ten voeten uit – als hij vrij is van zorgen om zijn kwetsbare rug, tenminste. Hoe luider de schaatser, hoe groter de vorm. Hij mocht door velen dan zijn afgeschreven, met de Europese allroundtitel op zak is hij klaar voor de voltooiing van zijn tweede van in totaal drie missies voor kalenderjaar 2019. Sinds hij in 2007 op de Utah Olympic Oval van Salt Lake City zijn opwachting maakte op de WK afstanden heeft niemand hem ooit verslagen op de vijf kilometer. In Inzell kan de teller op negen wereldtitels komen. Een leuk statistisch gegeven noemt hij het, geen garantie voor succes. Voor hem is er slechts één zekerheid. „Het gaat niet gemakkelijk worden.”

Niet voortdurend aftasten

Zijn status ten spijt legt de 32-jarige schaatser met grote vanzelfsprekendheid de druk bij zijn negen jaar jongere teamgenoot Patrick Roest. „Laten we heel eerlijk zijn: hij heeft aan het begin van het seizoen de snelste tijden gereden van ons tweeën.” Kramer volgt de verrichtingen van Roest met meer dan gemiddelde belangstelling. „Natuurlijk ben ik er in de training mee bezig om te kijken hoe hij ervoor staat. Dat doet iedereen. Het is alleen beslist niet zo dat je de hele dag bezig bent om elkaar af te tasten. Want dan ga je er uiteindelijk zelf ook aan.”

Het boegbeeld van Team Jumbo-Visma heeft bovendien wel iets anders aan zijn hoofd. Schaatsen is een wankel evenwicht, zei Henk Gemser ooit. Kramer weet wat de voormalige bondscoach daarmee bedoelde, al heeft schaatsen voor hem momenteel vooral veel weg van koorddansen. Balanceren is het toverwoord, heel blijven het devies.

’Overmorgen kan het compleet anders zijn’

„Momenteel ben ik fysiek beter dan tijdens de EK. Alleen: het blijft fragiel. Daarom vind ik het link om te roepen dat het nu allemaal weer goed is. Overmorgen kan het allemaal weer compleet anders zijn. Die zorgen zal ik de komende vier, vijf weken wel houden. Als het seizoen er daarna opzit, is het zaak om alles weer stabiel te krijgen. Daarvoor is tijdens het seizoen geen tijd.” Het gevaar ligt altijd op de loer. „Ik weet dat het er in zit dat het mis kan gaan. Dat voel ik aan mijn lichaam.”

De man die hij vandaag op de vijf kilometer het meeste vreest, maakt kort na de leermeester zijn opwachting in de ruimte. Waar de een met de deur in huis komt vallen, neemt de andere stilletjes, schuchter welhaast, plaats aan een tafeltje. Bij de een verzamelt zich een kring belangstellenden, de ander neemt genoegen met twee toehoorders.

Roest vindt het wel prima zo. Na zijn daverende binnenkomer tijdens de opening van seizoen 2018-2019, met zeges op de 1500, 5000 en 10.000 meter tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi in Heerenveen, waren de verwachtingen hooggespannen. De koning is dood, leve de koning, zo heette het. De maanden die volgden vielen velen, Roest incluis, nogal tegen. De dood gewaande koning bleek nog altijd springlevend, zijn troonopvolger moet genoegen nemen met een plekje voor de poort die vooralsnog op een kier staat.

Worsteling

Het schaatsjaar lijkt voor de 23-jarige Lekkerkerker vooral een worsteling met zijn pas verworven status. „Het begin van dit seizoen heeft onbewust de druk een beetje opgevoerd. Ik heb nooit eerder in de positie verkeerd dat ik een weekeinde inging en iedereen dacht dat ik ging winnen als ik mijn niveau zou halen. Die druk had ik tijdens de EK in Collalbo wel. En prompt ging het iets minder. Ik weet alleen niet of dat er rechtstreeks mee te maken heeft. Ik reed daar technisch een iets minder goed toernooi. Het schortte vooral aan mijn techniek in die krappe bochten. Daar heb ik de afgelopen periode aan gewerkt.”

„Juist omdat iedereen zoveel van je verwacht, baal je extra veel wanneer je verliest. Tijdens de WK afstanden zullen de verwachtingen niet minder hooggespannen zijn. Het is aan mij om daarmee om te gaan. Hoe ik dat doe? Door niet te luisteren naar wat mensen roepen. Een kwestie van selectief doof zijn.”

Hamvraag in Inzell

Roest kijkt uit naar de vijf kilometer van vandaag. Het is de hamvraag in Inzell: berooft hij teamgenoot Kramer van zijn ongeslagen status? Als iemand daartoe in staat moet zijn, dan is hij het. Toch heeft Roest zijn twijfels. „Ik zal dan wel een perfecte race moeten rijden en weet niet of dat lukt.”

„De strijd ligt helemaal open, al is Sven voor mij wel de favoriet. Na de EK in Collalbo is hij boven alle twijfel verheven. Dat maakt het voor mij ook spannend. Het wordt moeilijk hem achter me te laten. Die uitdaging is tegelijkertijd des te mooier. Ik versla liever een Kramer in topvorm dan een Kramer die sukkelt met zijn rug.”