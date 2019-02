Heerenveen wil Fries gezicht

Heerenveen is Heerenveen niet meer. Dat is wat leeft rondom de club, die de toeschouwersaantallen de laatste jaren met duizenden zag dalen. De businessclub telde in de hoogtijdagen 1200 leden, nu zijn dat er ruim 450. Het tekort groeide in het Eisenga-tijdperk van ruim 2,5 tot 6 miljoen euro. Onlangs moest er door een acuut liquiditeitsprobleem geld worden geleend om te verzekeren dat de salarissen konden worden uitbetaald, wat na de transferwinter weer op orde is gebracht. Maar het Friese bolwerk ligt op z’n gat.

Rotterdammer Roozemond was de voorzitter van het Stichtingsbestuur, het controleorgaan dat dit tekort de laatste jaren zag groeien. Hij werd de interim-voorzitter van de nieuwe rvc en heet nu de ’gedelegeerd bestuurder’ die Eisenga vervangt. De ’Coup van Cees’, daar wil hij niets van weten, maar hij zegt ook geen ’nee’ als hem door de rvc en het Stichtingsbestuur wordt gevraagd langer of zelfs permanent aan te blijven. En daarin zitten de ’vrienden’ van Roozemond waarmee hij jaren heeft gewerkt, maar niet met alle succes.

Alle ogen zijn nu gericht op de Cees Roozemond. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op de vraag of hij niet eerder had moeten ingrijpen, zegt Roozemond: „Als je naar de timing kijkt kun je zeggen dat we het misschien een half jaar eerder al hadden moeten doen. De discussie over de situatie verhardde een jaar geleden.”

Plan van clubiconen ligt klaar

Of de bestuurder openstaat voor een plan van onder anderen Riemer van der Velde, Foppe de Haan en Gertjan Verbeek om de club er weer bovenop te helpen, laat hij in het midden. „We zijn iconen als Riemer en Foppe enorm veel dank verschuldigd en adviezen zijn prachtig en hard nodig. Alleen er is een verschil tussen structureel positief advies en bindend advies. Daarin moeten we een grens bepalen. In een organisatie die staat en functioneert, hoe kunnen we dit dan implementeren?”

De organisatie staat momenteel allesbehalve met de verschuivingen binnen het Stichtingsbestuur, de rvc en de vacante positie van algemeen directeur. Opnieuw lijkt het erop dat men in de huidige bezetting zo min mogelijk invloed wil geven aan clubiconen, uit angst voor de eigen macht op het Friese pluche. Vrijwilligers en sponsoren zien deze ontwikkeling al jaren met lede ogen aan. Het beleid onder Eisenga naar hen toe wordt kil genoemd. Men vraagt zich af of er in de bestuurlijke organen mensen ’van buitenaf’ zitten met hart voor Heerenveen of voor de eigen positie. Op die manier is er voor de mensen die geld in de club staken geen reden om te sponsoren en is de kans groot dat het forse tekort nauwelijks wordt teruggebracht.

Er ligt een plan dat Heerenveen weer zou kunnen laten opbloeien tot de club die het was. De vraag is in hoeverre de mensen die zich er nu over buigen bereid zijn dit te omarmen. In het belang van Heerenveen.