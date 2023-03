Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Valentijn Driessen AZ legt bom onder KNVB-top en verdient onafhankelijk onderzoek

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

AZ-directeur Robert Eenhoorn schetst in zijn uitgelekte brief van 10 maart aan de KNVB een ontluisterend beeld van de topbestuurders bij de voetbalbond. Hij uit zware beschuldigingen aan het adres van directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen, bondsvoorzitter Just Spee en vooral rvc-voorzitter Jan Albers en ziet een patroon van ernstige tegenwerking.