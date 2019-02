Eerste deel Clásico zonder winnaar

Lucas Vázques bracht de bezoekers uit de hoofdstad op voorsprong. Malcom maakte gelijk voor Barcelona, dat Lionel Messi maar een half uur liet meespelen. De aanvaller liep zaterdag tegen Valencia een lichte blessure aan een bovenbeen op. Beide ploegen treffen elkaar op 27 februari in Estadio Santiago Bernabéu voor de return. Op 2 maart staan ze opnieuw tegenover elkaar voor een competitiewedstrijd.

Real Madrid, komende woensdag te gast bij Ajax voor de eerste krachtmeting in de achtste finales van de Champions League, beleefde een moeizame eerste helft van het seizoen, maar is inmiddels aardig op stoom gekomen. De club won de laatste vijf competitiewedstrijden en kwam tegen Barcelona al na zes minuten op voorsprong. Vázques trof doel op fraai aangeven van Karim Benzema (1-0).

Malcom toont zijn blijdschap na de gelijkmaker: 1-1. Ⓒ EPA

Real Madrid counterde vooral in de eerste helft gevaarlijk en was met een grotere voorsprong gaan rusten als Vinicius Júnior beter om zich heen had gekeken. Het grote talent uit Brazilië ging twee keer voor eigen succes, terwijl een medespeler in betere positie stond. Barcelona oogde zoals wel vaker dit seizoen af en toe kwetsbaar achterin. Ivan Rakitic was in de eerste helft het dichtst bij de gelijkmaker. De Kroaat zag zijn kopbal op de lat eindigen.

Tot groot plezier van de ruim 90.000 toeschouwers in Camp Nou kwam Messi na ruim een uur in het veld. Even voor zijn komst had Malcom gelijk gemaakt. Barcelona ging meteen beter voetballen met Messi in de gelederen maar kwam niet meer tot een winnende treffer.