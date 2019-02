Van Gerwen en ’Barney’ zitten in andere wereld

Van Barneveld mag zich na zijn deceptie op het laatste WK eindelijk weer aan het grote publiek tonen. En dat is geen vanzelfsprekendheid meer nu de vijfvoudig wereldkampioen is afgezakt naar een 28e (!) plek op de wereldranglijst en daardoor rechtstreekse toelating tot de majors misloopt. De PDC was hem met een wildcard voor de Premier League goedgezind en gunt hem een waardig afscheid. „Daar ben ik ze ook zeer dankbaar voor”, benadrukt hij.

Er wordt door veel dartsliefhebbers nu al uitgekeken naar de speelavonden in Ahoy, waar het dartscircus eind maart onder het toeziend oog van tienduizend toeschouwers twee keer neerstrijkt. Daar staat net als vorig jaar weer het pikante affiche tussen beide Nederlanders op de rol. „Dat had ik liever anders gezien en ik snap het ook niet helemaal van de PDC”, stelt Van Barneveld, die de laatste keer in Rotterdam verrassend van Van Gerwen won. „Nu is het toch een beetje dat je het Nederlands elftal bent en tegen het Nederlands elftal speelt. Het is ook de vraag op wiens hand het publiek zal zijn. Vorig jaar viel dat gelukkig mijn kant op.”

’Liever tegen iemand anders gespeeld’

„Ook ik had liever tegen iemand anders gespeeld”, sluit Van Gerwen zich bij zijn landgenoot aan. „Maar eigenlijk maakt het me ook niet uit. Slechter dan vorig jaar tegen Raymond kan het niet gaan.” De 29-jarige Brabander hoopt vanavond in Newcastle, waar hij Michael Smith treft, aan zijn marsroute te beginnen die leidt tot een vijfde eindzege in de Premier League. Met zijn vorm zit het wel goed. Na zijn derde wereldtitel op nieuwjaarsdag veroverde hij afgelopen weekeinde al voor de vijfde opeenvolgende maal de trofee bij de Masters, het eerste major van het nieuwe seizoen.

Van Barneveld opent het prestigieuze bal vanavond tegen James Wade. Wat er van hem mag worden verwacht, is moeilijk te stellen. „Ik heb veel getraind, maar ik ben nog niet zo ver als ik wil zijn. Tijdens de Kings of Darts verloor ik drie keer dik van Phil Taylor. Hij is al een jaar gestopt en je kunt hem op dat moment toch niet bijbenen. Dat doet wat met je. Dus ik weet het niet. ” Van Gerwen blijft op de hoede voor zijn landgenoot. „Het is inderdaad lastig te zeggen waar hij staat. Maar hij is in staat om grote dingen te laten zien, zeker in een format als tijdens de Premier League (12 legs, red.). Je moet toch rekening met hem houden.”