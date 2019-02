Waar staat Real Madrid richting de clash met Ajax?

Sergio Ramos (R) viert de 1-0 tegen FC Barcelona met doelpuntenmaker Lucas Vazquez. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Waar staat Real Madrid minder dan zes dagen voor de confrontatie met Ajax in de achtste finales van de Champions League. Is het optreden van de ’Koninklijke’ tegen Barcelona gisteravond (1-1) een maatstaf voor de vorm in het post-Ronaldo-tijdperk?