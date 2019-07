Lisse loopt uit voor oefenpot ’Ajax 2’

Niet alleen Nicolas Tagliafico, maar ook Lasse Schöne, Klaas-Jan Huntelaar, Noussair Mazraoui en Carel Eiting maken hun opwachting in de basisopstelling.

Pas vorige week werd via sociale media bekend dat deze wedstrijd plaats zou vinden, maar toch vindt de wedstrijd gretig aftrek bij de fans. Er zijn tot nu toe rond de 1200 kaarten verkocht, maar de verwachting is dat er rond de 2000 man op het affiche af zullen komen. De wedstrijd is om 14.00 uur gestart.

Opstelling Ajax: Varela; Mazraoui, Magallan, Pierie, Tagliafico; Ekkelenkamp, Schöne, Eiting; Labyad, Huntelaar, Lang