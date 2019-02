Golfster Van Dam baalt van verdwenen tas: ’Heel erg irritant’

Heeft zoiets invloed?

,,Het is gewoon heel erg irritant, want al mijn persoonlijke dingen zitten er in. Het vreemde is dat ze die tas nergens kunnen vinden, hopelijk ga ik die de komende dagen toch nog terugkrijgen. Ik heb allerlei dingen moeten kopen. Gelukkig heb ik wel mijn golftas met mijn clubs, want anders had ik een veel groter probleem gehad.”

Dus je kunt wel met je eigen stokken spelen?

,,Ja, en ik heb wel gewoon kunnen trainen. Dat is in ieder geval fijn, al ken ik deze baan vrij goed. De afgelopen jaren heb ik hier al een paar keer gespeeld toen het toernooi deel uitmaakte van de Ladies European Tour.”

Wat kunnen we van jou verwachten op dit hogere niveau?

,,Ik denk dat de banen mij goed moeten liggen op de LPGA. Net als bij de mannen is het een voordeel als je ver slaat, zoals ik. Ik heb goed gewerkt en hopelijk kan ik dat doorzetten. Ik sla mijn ballen ook vrij recht over het algemeen, dus dat alles moet een voordeel zijn. Vooral omdat de rough vrij lastig is. Je hebt echt voordeel als je op de fairway ligt. Dit jaar is het wennen, omdat ik de meeste banen nog niet ken. Vandaar dat ik ook mijn nieuwe caddie Paul Martinez heb, die wel bekend is met de banen op de LPGA. Dat zal me zeker helpen.”

Denk je al aan winnen?

,,Natuurlijk, ik wil altijd winnen. Het is me drie keer gelukt op de European Tour, dit is de volgende stap. Voor dit seizoen heb ik meerdere doelen, ook wil ik me kwalificeren voor de Solheim Cup (vrouwelijke Ryder Cup, red.). Het zou een eer betekenen als ik na Christel Boeljon de tweede Nederlandse ben die dat lukt.”

Wat heb je de afgelopen weken gedaan?

,,Na mijn derde plaats in Abu Dhabi (European Tour, red.) heb ik in Orlando heel veel getraind. Dagenlang stond ik al om 6.00 uur ’s ochtends in de gym. Ik had in de twee maanden rust veel aan kracht verloren, dus daar had ik wel wat werk aan. Dat is nu weer terug. Verder heb ik veel gewerkt aan technische dingen met oog op het putten en mijn swing.”

Ben je klaar voor deze nieuwe uitdaging?

,,Ik voel me goed en zit lekker in mijn vel. Ik heb verder ook niet te veel last van mijn jetlag. En ik kan me wel afsluiten voor de tegenvaller met die tas. Als ik de baan in ga, heb ik de focus voor mijn spel. Dit toernooi wordt tegelijk met een event van de mannen European Tour gespeeld, dus dat maakt het wel bijzonder. Er is daardoor nog meer publiek. Dat maakt het altijd leuker.”