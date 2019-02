Guardiola: ’Er gaat nog veel veranderen in de Premier League’

„We zijn nu weer koploper en dat is mooi, maar er zal de komende twaalf wedstrijden nog veel veranderen. Ik denk niet dat er een team is dat alle wedstrijden gaat winnen”, zei de Spanjaard na de uitzege op Everton (0-2), waardoor zijn ploeg Liverpool van de koppositie verdrong.

Opgeven

„Vijf dagen geleden hadden we ook zomaar zeven punten achter kunnen staan. De les is dat je nooit moet opgeven”, aldus Guardiola, die vorig seizoen de Premier League won met Manchester City. Toen was zijn team praktisch onverslaanbaar en koerste City met een reuzenvoorsprong op de titel af. Dit seizoen zijn Liverpool en ook Tottenham Hotspur geduchte concurrenten. „We staan nu op kop, maar dat zegt me niet zo veel. Wij gaan nog punten verliezen, maar hopelijk minder dan de anderen.”

City heeft evenveel punten als Liverpool, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. De Spurs staan derde op vijf punten.

