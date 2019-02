Koploper Warriors met groot gemak langs Spurs

De basketballers van de ploeg uit Oakland wonnen met 141-102 van de bezoekers uit Texas.

De Spurs konden het één kwart bijbenen, maar daarna was het prijsschieten op hun basket. De Warriors liepen rap uit naar een onoverbrugbare voorsprong en hun dertiende zege in veertien wedstrijden. Klay Thompson was topscorer met 26 punten, Kevin Durant maakte er 23 en Stephen Curry noteerde er 19. Golden State is titelverdediger in de NBA en voert de stand aan in de Western Conference.

Rockets

James Harden loodste voor de zoveelste keer dit seizoen Houston Rockets naar de zege. Hij was goed voor 36 punten tegen Sacramento Kings. Houston won het duel met 127-101. Het was de 28e wedstrijd op rij dat Harden meer dan 30 punten scoorde.