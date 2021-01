Eredivisie: uitslagen, programma en stand

Voetbal

Video - Wereldgoal AZ’er Teun Koopmeiners tegen PSV: ’Ik deed het bewust’

Teun Koopmeiners was woensdagavond uitstekend op dreef in de eerste helft van het uitduel met PSV. De aanvoerder van AZ zette zijn ploeg met twee goals op een 0-2 voorsprong en met name zijn tweede treffer was om door een ringetje te halen. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-3.