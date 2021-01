Live Eredivisie: Essentieel duel voor Emmen in Almelo

Volg alle duels hier op de voet voor tussenstanden, statistieken, doelpuntenmakers en de stand in de Eredivisie

Vitesse-trainer Thomas Letsch Ⓒ ANP/HH

Vitesse naast Ajax

Danilho Doekhi bezorgde Vitesse in Arnhem een nipte zege op FC Utrecht: 1-0. Door de overwinning kwam Vitesse in punten op gelijke hoogte met Ajax, dat donderdag nog de uitwedstrijd tegen FC Twente wacht. Beide clubs hebben nu 35 punten. Voor Vitesse is het al de zevende overwinning in de eigen Gelredome. Alleen tegen sc Heerenveen werden thuis punten verspeeld (1-1).

Essentieel duel Emmen

Heracles ontvangt FC Emmen om 21.00 uur. Vooral voor de Emmenaren is het een essentieel duel, willen ze eens van die laatste plek af willen komen. Dat zal bij een zege overigens nog niet lukken, maar Willem II mag dan wel steeds meer oppassen. Heracles kan bij een zege in ieder geval voorlopig afstand doen van de degradatieplekken.

Programma speelronde 16 :

Dinsdag 12 januari

18.45 uur:

Vitesse - FC Utrecht 1-0

21.00 uur:

Heracles Almelo - FC Emmen

Woensdag 13 januari

18.45 uur:

PSV - AZ

20.00 uur:

ADO Den Haag - VVV-Venlo

Fortuna Sittard - Sparta

21.00 uur:

Feyenoord - PEC Zwolle

Donderdag 14 januari

18.45 uur:

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

20.00 uur:

FC Twente - Ajax

21.00 uur: