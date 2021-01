Live Eredivisie: Feyenoord wil profiteren van nederlaag PSV

Volg alle duels hier op de voet voor tussenstanden, statistieken, doelpuntenmakers en de stand in de Eredivisie

Feyenoord

Feyenoord ontvangt PEC Zwolle in de Kuip en kan bij winst op punten op gelijke hoogte komen met koplopers Ajax en Vitesse, al hebben Amsterdammers een duel minder gespeeld.

Bryan Linssen begon in de basis. De aanvaller kreeg de voorkeur boven Luis Sinisterra, die na een zware blessure nog niet klaar is voor drie hele duels in een week. De Colombiaan krijgt enige rust in de aanloop van de uitwedstrijd van zondag tegen Ajax.

De overige tien basisspelers van Feyenoord begonnen zondag ook aan het gewonnen uitduel met Sparta Rotterdam (0-2). Feyenoord komt met een zege op gelijke hoogte met Ajax en Vitesse. Ajax speelt donderdag nog wel tegen FC Twente.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajić, Senesi en Malacia; Diemers, Fer en Toornstra; Berghuis, Pratto en Linssen.

Teun Koopmeiners zet AZ vanaf de stip op 0-1. Ⓒ HH/ANP

PSV

PSV heeft in eigen huis dure punten verloren in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gingen met 1-3 onderuit in de topper tegen AZ en verloren voor het tweede duel op rij kostbare punten. Afgelopen zondag speelde de ploeg van Roger Schmidt gelijk tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen morgen bij een zege op FC Twente vier punten los komen van PSV.

Bekijk ook: PSV loopt in eigen huis averij op tegen AZ

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

Uitslagen en programma speelronde 16 :

Dinsdag 12 januari

Vitesse - FC Utrecht 1-0

Heracles Almelo - FC Emmen 4-0

Woensdag 13 januari

PSV - AZ 1-3

20.00 uur:

ADO Den Haag - VVV-Venlo

Fortuna Sittard - Sparta

21.00 uur:

Feyenoord - PEC Zwolle

Donderdag 14 januari

18.45 uur:

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

20.00 uur:

FC Twente - Ajax

21.00 uur: