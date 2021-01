Live Eredivisie: Heerenveen-RKC

Volg alle duels hier op de voet voor tussenstanden, statistieken, doelpuntenmakers en de stand in de Eredivisie

Heerenveen nog zonder trainer Jansen tegen RKC

Johnny Jansen ontbreekt donderdagavond (18.45 uur) nog op de bank bij sc Heerenveen in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Bij de laatste coronatest werden nog wat restwaarden van het virus ontdekt. Hoewel Jansen volgens de club niet meer besmettelijk is en zich goed voelt, houdt hij zich aan de door de KNVB voorgeschreven regels en blijft hij nog thuis.

Jansen: „Ik heb het virus eind december opgelopen. Ik ben vervolgens twaalf dagen in thuisisolatie gegaan, voel me helemaal goed en ben al een week klachtenvrij. Van de GGD mag ik gaan en staan waar ik wil, maar de KNVB hanteert een strikt testbeleid. Dat is ook heel goed, want daardoor kunnen we hier in Nederland verantwoord doorgaan met het profvoetbal. Voor nu is het vervelend, maar we nemen uiteraard geen risico. Ik hoop er zondag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo wel weer bij te mogen zijn.”

Ajax wil profiteren van nederlaag PSV

Ajax hoopt donderdag net als Feyenoord te profiteren van de nederlaag die PSV woensdag leed tegen AZ. De Amsterdammers gaan op bezoek bij FC Twente, dat eerder dit seizoen wist te winnen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax-aanwinst Sebastien Haller tijdens het duel met PSV. Ⓒ HH/ANP

Feyenoord

Feyenoord ging woensdag al voorbij aan PSV. De Rotterdammers rekenden in de eigen Kuip met 1-0 af met PEC Zwolle. Luis Sinisterra maakte het winnende doelpunt voor de ploeg van trainer Dick Advocaat.

Steven Berghuis namens Feyenoord in duel met Jesper Drost van PEC Zwolle. Ⓒ HH/ANP

PSV

PSV liet woensdag in eigen huis dure punten liggen in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gingen met 1-3 onderuit in de topper tegen AZ en verloren voor het tweede duel op rij kostbare punten. Afgelopen zondag speelde de ploeg van Roger Schmidt gelijk tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen morgen bij een zege op FC Twente vier punten los komen van PSV.

Teun Koopmeiners zet AZ vanaf de stip op 0-1. Ⓒ HH/ANP

Volg alle duels hier op de voet voor tussenstanden, statistieken, doelpuntenmakers en de stand in de Eredivisie

Uitslagen en programma speelronde 16 :

Dinsdag 12 januari

Vitesse - FC Utrecht 1-0

Heracles Almelo - FC Emmen 4-0

Woensdag 13 januari

PSV - AZ 1-3

ADO Den Haag - VVV-Venlo 1-4

Fortuna Sittard - Sparta 0-1

Feyenoord - PEC Zwolle 1-0

Donderdag 14 januari

18.45 uur:

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

20.00 uur:

FC Twente - Ajax

21.00 uur: