Live Eredivisie: PSV doet wat terug tegen AZ

Ryan Thomas begint om 18.45 uur met PSV aan het thuisduel met AZ. Hij vervangt Cody Gakpo, die nog te veel last heeft van een enkelblessure die hij zondag tegen Ajax opliep. Gakpo zit ook niet op de bank.

De overige tien basisspelers van PSV verschenen zondag ook in de Johan Cruijff ArenA aan de aftrap. Mario Götze ontbreekt de komende twee weken. De Duitser heeft een spierblessure. Noni Madueke en Nick Viergever ontbreken ook in de selectie van de thuisploeg.

Cody Gakpo Ⓒ ANP/HH

Bij AZ heeft Albert Gudmundsson een basisplaats. De IJslander krijgt de voorkeur boven Tijjani Reijnders. Fredrik Midtsjø speelt zijn honderdste duel in de Eredivisie voor AZ.

PSV kan in ieder geval voor een dag de koppositie van Ajax overnemen. De Eindhovenaren speelden afgelopen weekeinde nog met 2-2 gelijk bij koploper Ajax, dat donderdag op bezoek moet bij FC Twente. De Amsterdammers staan momenteel gedeeld eerste met Vitesse.

Feyenoord

Feyenoord ontvangt PEC Zwolle in de Kuip en zal bij winst op punten op gelijke hoogte komen met koplopers Ajax en Vitesse, al hebben Amsterdammers een duel minder gespeeld.

Bryan Linssen begint om 21.00 uur in de basis. De aanvaller krijgt de voorkeur boven Luis Sinisterra, die na een zware blessure nog niet klaar is voor drie hele duels in een week. De Colombiaan krijgt enige rust in de aanloop van de uitwedstrijd van zondag tegen Ajax.

De overige tien basisspelers van Feyenoord begonnen zondag ook aan het gewonnen uitduel met Sparta Rotterdam (0-2). Feyenoord komt met een zege op gelijke hoogte met Ajax en Vitesse. Ajax speelt donderdag nog wel tegen FC Twente.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajić, Senesi en Malacia; Diemers, Fer en Toornstra; Berghuis, Pratto en Linssen.

Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Vitesse dinsdag met 1-0 van FC Utrecht. In de 26e minuut werkte Doekhi, die in 2018 overkwam van Ajax, de bal met het nodige fortuin achter de Duitse keeper van FC Utrecht, Eric Oelschlägel.

Het duel tussen Heracles Almelo en FC Emmen eindigde woensdag in 4-0 voor de thuisploeg. Sinan Bakis maakte drie doelpunten. Rai Vloet trof eveneens doel.

Uitslagen en programma speelronde 16 :

Dinsdag 12 januari

Vitesse - FC Utrecht 1-0

Heracles Almelo - FC Emmen 4-0

Woensdag 13 januari

18.45 uur:

PSV - AZ

20.00 uur:

ADO Den Haag - VVV-Venlo

Fortuna Sittard - Sparta

21.00 uur:

Feyenoord - PEC Zwolle

Donderdag 14 januari

18.45 uur:

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

20.00 uur:

FC Twente - Ajax

21.00 uur: