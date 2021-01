Statistieken Eredivisie: Ajax en Feyenoord profiteren van verlies PSV

Ajax won dankzij Klaas-Jan Huntelaar de uitwedstrijd tegen FC Twente. Huntelaar maakte in de 90e en de 91e minuut bij een gelijke stand twee belangrijke doelpunten (1-3).

Huntelaar, die in de belangstelling staat van Schalke 04, kwam in de 89e minuut in het veld. Sébastien Haller kopte Ajax in de zevende minuut op voorsprong. Ajax miste vervolgens kans op kans en zag Julio Pleguezuelo in de 84e minuut gelijkmaken.

Ajax had niet voldoende aan 19 doelpogingen voor een tweede treffer, maar werd in de slotfase dus gered door de 37-jarige Huntelaar. Ajax verstevigde de koppositie van de Eredivisie en heeft nu 3 punten meer dan Feyenoord en Vitesse. PSV volgt op 4 punten. Ajax ontvangt zondag Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk ook: Ajax begint met recordaankoop Sébastien Haller aan uitduel met FC Twente

Feyenoord

Feyenoord ging woensdag al voorbij aan PSV. De Rotterdammers rekenden in de eigen Kuip met 1-0 af met PEC Zwolle. Luis Sinisterra maakte het winnende doelpunt voor de ploeg van trainer Dick Advocaat.

Steven Berghuis namens Feyenoord in duel met Jesper Drost van PEC Zwolle. Ⓒ HH/ANP

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

PSV

PSV liet woensdag in eigen huis dure punten liggen in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gingen met 1-3 onderuit in de topper tegen AZ en verloren voor het tweede duel op rij kostbare punten. Afgelopen zondag speelde de ploeg van Roger Schmidt gelijk tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen morgen bij een zege op FC Twente vier punten los komen van PSV.

Teun Koopmeiners zet AZ vanaf de stip op 0-1. Ⓒ HH/ANP

Bekijk ook: PSV loopt in eigen huis averij op tegen AZ

Volg alle duels hier op de voet voor tussenstanden, statistieken, doelpuntenmakers en de stand in de Eredivisie

Uitslagen en programma speelronde 16 :

Dinsdag 12 januari

Vitesse - FC Utrecht 1-0

Heracles Almelo - FC Emmen 4-0

Woensdag 13 januari

PSV - AZ 1-3

ADO Den Haag - VVV-Venlo 1-4

Fortuna Sittard - Sparta 0-1

Feyenoord - PEC Zwolle 1-0

Donderdag 14 januari