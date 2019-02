Verbeek verrast door ’nieuws’: ’Niets blijft daar geheim’

„Dat ik weg zou gaan, zou donderdag pas bekend worden”, tekent de NOS op uit de mond van de 62-jarige coach. „Maar in dat soort landen blijft niets geheim”, aldus Verbeek, die bij terugkeer in Nederland op Schiphol zag dat de voetbalbond van Oman al had gecommuniceerd dat de wegen van bond en trainer zouden scheiden.

Genoeg geweest

Verbeek werd met Oman in de achtste finale van de Azië Cup uitgeschakeld door Iran en lijkt zich na eerdere werkzaamheden bij onder meer Feyenoord, Fortuna Sittard, FC Groningen, De Graafschap, Zuid-Korea en Australië nu op te gaan maken voor zijn pensioen. „Het volgende project bij Oman zou pas de Gulf Cup in december zijn. Toen dacht ik: het is genoeg geweest. Ik heb louter goede herinneringen aan Oman, maar je bent in het buitenland vaak alleen.”

Een nieuw dienstverband bij een club in Nederland, waar Verbeek laatstelijk werkzaam was als technisch directeur van Sparta (november 2015-mei 2016), ziet hij niet zitten. „Mijn markt ligt niet in Nederland. Het is nu tijd om leuke dingen te doen met mijn vrienden, kinderen en kleinkinderen. Na twintig jaar trainer te zijn geweest in het buitenland is het wel genoeg geweest. Ik heb een geweldige tijd gehad en heb louter goede herinneringen. Het is een perfect moment om te stoppen.”