Oud-speler Utrecht mag Galgenwaard niet in: ’Zeven jaar vol overgave gespeeld...’

„Je wil als oud-speler van FC Utrecht naar FC Utrecht - PSV, en dan krijg je te horen dat je nergens naar binnen mag. Besloten door de directie”, schrijft de 38-jarige Bosschaart op Twitter. „Zeven jaar vol overgave gespeeld, dan maar Fox Sports kijken”, twittert de linkspoot, die tussen 1997 en 2004 194 competitiewedstrijden speelde, maar daarin geen enkele keer scoorde.

Penalty

In zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Utrecht, in mei 2004 tegen FC Groningen, mocht Bosschaart bij een 2-0 voorsprong een penalty nemen. Doelman Roy Beukenkamp werkte echter niet mee aan het feestje en stopte Bosschaarts inzet. Na zijn periode in de Galgenwaard speelde de Rotterdammer nog voor Feyenoord, ADO Den Haag, Sydney FC en IJsselmeervogels.

Leon de Kogel

De ’weigering’ van Bosschaart door FC Utrecht komt op een opmerkelijk moment. Eerder deze week werd bekend dat Leon de Kogel, oud-spits van FC Utrecht en getroffen door een ernstig ongeluk, maandagavond de aftrap verricht van het duel tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De club maakt voor die wedstrijd een speciaal magazine en de opbrengst van de avond komt volledig ten goede aan De Kogel.