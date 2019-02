Gudde definitief opvolger Nijland bij FC Groningen

De Trots van het Noorden presenteert de 34-jarige Schiedammer, die overkomt van Excelsior waar hij commercieel directeur is, donderdagmiddag. Nijland zwaait na dit seizoen na bijna 23 jaar af als algemeen directeur bij de Trots van het Noorden. Gudde stopt per 4 april bij Excelsior, zodat hij alvast kan warmdraaien bij Groningen. Twee dagen later, op zaterdag 6 april, treffen FC Groningen en Excelsior elkaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Kieskeurig

„Ik heb mijn ambities nooit onder stoelen of banken gestoken, maar ben in mijn keuzes altijd wel kieskeurig geweest”, zegt Gudde. De zoon van KNVB-directeur Eric Gudde voetbalde zelf voor Sparta, RKC Waalwijk en Excelsior. De verdediger stopte in 2011, op 26-jarige leeftijd, al met voetballen en ging bij Excelsior verder in de commercie.

Samen met algemeen directeur Ferry de Haan weet Gudde bij Excelsior jaarlijks een groei te realiseren. Bij een kleine club, in een stad die met Feyenoord en Sparta twee grotere bolwerken heeft qua aantrekkingskracht. De Kralingers spelen alweer vijf jaar achtereen in de Eredivisie.

Bekijk ook: Gudde topkandidaat voor opvolging Nijland

„Natuurlijk is het moeilijk om Excelsior te verlaten, zeker gezien de ambities van de club om middels de stadionontwikkeling door te groeien tot een stabiele Eredivisie-club. Uiteindelijk heb ik voor mijn eigen ambities gekozen.”

Op de radar in Den Haag

De kwaliteiten van de jonge Gudde werden al eerder onderkend, want hij stond op de radar bij ADO Den Haag en zijn naam zong rond bij Heracles Almelo als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Er was zelfs een stroming rondom Feyenoord die ’de zoon van’ naar voren schoof als kandidaat-directeur. Gudde kent ondanks zijn jeugdige leeftijd het reilen en zeilen in het betaald voetbal.

De komst van Gudde is een eerste zet in het vormgeven van de nieuwe Groningen-top. Gezamenlijk zal daarna worden gekeken naar een nieuwe technisch directeur bij de huidige Eredivisionist. Ron Jans, die momenteel deze positie bezet, zwaait na dit seizoen af.

Nijland werkt al sinds juni 1996 voor FC Groningen. De 58-jarige Noord-Hollander begon als commercieel manager, maar werd al een half jaar later benoemd tot algemeen directeur. Nijland is de langstzittende bestuurder in het betaalde voetbal. Onder zijn leiding verhuisde Groningen in 2006 naar een nieuw stadion en werd in 2015 de KNVB-beker veroverd. ,,Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen”, zei Nijland toen hij in november zijn vertrek aankondigde. „Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt die de kar gaat trekken.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie