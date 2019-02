Roest vindt Kramer favoriet: ’Boven alle twijfel verheven’

Sinds Kramer in 2007 op de Utah Olympic Oval van Salt Lake City zijn opwachting maakte op de WK afstanden heeft niemand hem ooit verslagen op de vijf kilometer.

„Ik zal dan wel een perfecte race moeten rijden”, denkt Roest. „En ik weet niet of dat lukt. De strijd ligt helemaal open, al is Sven voor mij wel de favoriet. Na de EK in Collalbo is hij boven alle twijfel verheven. Dat maakt het voor mij ook spannend”, zegt de man die tijdens de World Cup en de NK afstanden in Heerenveen wél een snellere tijd neerzette op de 5 kilometer.

„Het wordt moeilijk om Sven achter me te laten. Die uitdaging is tegelijkertijd des te mooier. Ik versla liever een Kramer in topvorm dan een Kramer die sukkelt met zijn rug.”

