Anne van Dam beleeft moeizaam debuut in golftoernooi Melbourne

De 23-jarige Arnhemse kwam totaal niet in haar spel in de eerste ronde van het Handa Vic Open in het Australische Melbourne. Ze belandde ver in de achterhoede met een score van 76 slagen, vier boven par. Haar achterstand op de leidster in het toernooi, de Engelse Felicity Johnson, bedraagt al 12 slagen.

Van Dam won vorig jaar twee toernooien op de Europese tour (Barcelona en Marbella) en veroverde een speelkaart voor de Amerikaanse tour. Ze kan daardoor in de absolute toptoernooien spelen. De nummer 74 van de wereld begon dit jaar voortvarend met de derde plaats in het Ladies Open van Abu Dhabi, onderdeel van de Europese tour.

Tas

De voorbereiding op het toernooi in Australië verliep niet bepaald vlekkeloos. Van Dams tas met persoonlijke spullen raakte zoek bij aankomst op de luchthaven en is sindsdien spoorloos.