Felle uithaal naar plannen Infantino: ’Toon respect voor het voetbal’

De Sloveen was opvallend fel in zijn speech op het congres van de UEFA in Rome, met FIFA-voorzitter Gianni Infantino als een van zijn toehoorders in de zaal.

Ondergang

„Respect betekent dat je je vrienden, familie, collega’s, baas en partner het vertelt als je het niet met ze eens bent; als je denkt dat ze verkeerd zitten. Het zijn vaak de ja-knikkers die de ondergang van hun leider inleiden”, zei Ceferin.

„Door de FIFA te vertellen dat we het niet eens zijn met hun huidige voorstellen wat betreft een mondiale Nations League en het WK voor clubs, tonen we respect voor hen en voor het voetbal. Het spel waar we allemaal van houden en dat we moeten beschermen. We hopen dat de FIFA ook ons respecteert door te luisteren naar onze meningen”, zei Ceferin. „De UEFA en het Europese voetbal verdienen het om gerespecteerd te worden.”

Scepsis

De plannen van Infantino werden vorig jaar al met de nodige scepsis ontvangen. De FIFA-baas, die eerder lang bij de UEFA werkte, schermt met twee lucratieve ideeën. Infantino wil vanaf 2021 elke twee jaar een mini-WK voor acht landen houden, als apotheose van een mondiale Nations League, en het jaarlijkse WK voor clubs uitbreiden naar 24 deelnemers. Infantino beweert dat een groep investeerders daar liefst 25 miljard dollar voor over heeft.

In Europa is veel weerstand tegen die plannen. Ceferin zei eerder dat de FIFA „de ziel van het voetbal verkoopt” met „meedogenloos commerciële plannen.”