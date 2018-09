De Dani Alves van De Galgenwaard

FC Utrecht haalde deze zomer al tien aanwinsten binnen, maar de speler die tot nu toe wellicht de meeste indruk heeft gemaakt, loopt al tien jaar rond bij de club. De 23-jarige Klaiber heeft op de rechtsbackpositie zijn kans gepakt, nadat Giovanni Troupée door een blessure later instroomde.

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag vindt niet dat Klaiber beschouwd kan worden als de revelatie van het seizoen. "Dat stadium is Sean allang voorbij. In mijn eerste seizoen hier was hij een revelatie. Daarna is hij er lang uit geweest door een blessure, maar als technische staf weten we precies wat zijn kwaliteiten zijn.”

Afgelopen zondag werd Klaiber op het middenveld geposteerd door Ten Hag. "Sean is multifunctioneel net als enkele andere spelers. Dat is ideaal voor mij als trainer, omdat ik zo ook tactisch kan variëren.”

Sean Klaiber in duel met Ben Rienstra van Willem II Ⓒ Hollandse Hoogte

Klaiber zelf is duidelijk over zijn voorkeur. "Je moet altijd doen wat het team van je vraagt. Maar als ik mag kiezen, dan speel ik het liefst als rechtsback. Ik heb de kracht, de snelheid en het loopvermogen ervoor.”

Om zichzelf op die positie te ontwikkelen heeft niemand minder dan Dani Alves (ex-Barcelona en momenteel Paris Saint-Germain) als studiemateriaal gefungeerd. "Ik vind het geweldig om te zien hoe hij de rechtsbackpositie invult. Daar probeer ik ook van te leren, al heb ik niet zijn kwaliteiten en speel ik op een ander niveau.”

Sean Klaiber (r.) houdt Zenit-speler Yuri Zhirkov scherp in de gaten Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Europese podium maakt extra krachten los bij Klaiber. "Het liefst speel je elke wedstrijd zoals tegen Lech Poznan en Zenit. Lekker opkomen en met je kracht en snelheid belangrijk zijn voor het team”, aldus Klaiber, die genoot van de kolkende Galgenwaard bij de stunt tegen Zenit en het vooruitzicht om in Rusland voor een uitverkocht huis te spelen. „Het is voor mij allemaal extra speciaal. Ik ben een jongen uit Nieuwegein, die bij deze club is opgegroeid. FC Utrecht is mijn thuis. Dan is het extra mooi om met deze club in Europa te schitteren.”

Klaiber ervoer vorige week dat het spel van FC Utrecht met de 1-0 zege bewondering had geoogst bij Zenit. "Ik denk dat we ze gewoon hebben weggespeeld. Ze hadden het heel moeilijk. De spelers van Zenit zeiden na de wedstrijd dat ze het combinatiespel van ons in Rusland niet gewend zijn. Daar wordt veel statischer gevoetbald.”

Hoewel Klaiber ook beseft dat Zenit in eigen huis heel wat scherper voor de dag zal komen, is hij toch optimistisch gestemd over de kansen in Rusland. „Zij moeten komen en dan denk ik dat we op de counter gevaarlijk kunnen zijn. Als wij er één maken, dan moeten zij er drie in schieten. In Poznan scoorden we na 47 seconden. Als dat weer gebeurt, wordt het wel heel lastig voor hen.”