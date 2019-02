Vonn slaat opnieuw training over

Het houdt in dat de Amerikaanse alleen nog zaterdag de piste kan verkennen voor de race op zondag.

Die afdaling wordt haar laatste race, want de 34-jarige Vonn neemt afscheid van de sport. De winnares van 82 wereldbekerwedstrijden stopt vanwege aanhoudende knieproblemen.

Vonn ging dinsdag onderuit op de super-G. Ze hield naar eigen zeggen alleen wat schrammen over aan de val, maar de afgelopen twee dagen verscheen ze niet op de trainingen. Vonn won in haar carrière twee wereldtitels en werd in 2010 olympisch kampioene op de afdaling.

De Oostenrijkse Stephanie Venier ging in de training het snelst naar beneden.