Belgisch voetbal in augustus met strikte maatregelen hervat

De bedoeling is dat iedere club wordt verdeeld in twee categorieën. In groep 1 zitten de spelers en de mensen met wie ze contact hebben. In groep 2 zitten mensen die geen contact hebben met de voetballers.

Douchen

Alle groepstrainingen worden gefilmd, zodat makkelijk kan worden nagegaan met wie een mogelijk met het coronavirus besmette speler veelvuldig in contact is geweest. Voetballers mogen pas na 1 juli weer douchen op de club.

Vanaf 1 juli zijn er maximaal 200 fans welkom bij oefenwedstrijden. Het Belgische betaald voetbal wordt op 1 augustus hervat met een bekerfinale tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC.