Spurs ook in maart nog op Wembley

Daardoor moet ook de thuiswedstrijd tegen Arsenal op 2 maart op Wembley worden afgewerkt.

De Spurs spelen sinds begin vorig seizoen in het nationale stadion in Londen, omdat op de plek van het eigen White Hart Lane een volledig nieuw stadion verrees. Het was de bedoeling dat de Engelse voetbalclub afgelopen jaar al zou verhuizen. De bouw duurde echter langer dan verwacht en de veiligheidssystemen bleken aanvankelijk niet in orde. De herstelwerkzaamheden zijn nu bijna afgerond. „Daarna kunnen we de brand- en alarmsystemen gaan testen. Dit moet in orde zijn om een veiligheidscertificaat te krijgen en het stadion te openen”, schrijft Tottenham op de website.

De eerste kans om de nieuwe thuishaven dan in te wijden, is op 17 maart tegen Crystal Palace. Tottenham Hotspur is met Manchester City en Liverpool in gevecht om de titel in de Premier League.