Video: Britse spits maakt winnende in FA Cup met edele delen

De spits – ingevallen in de 101e minuut – scoorde de twee beslissende doelpunten in de verlenging van de wedstrijd. Eén daarvan was wel een heel bijzondere: de 35-jarige Murray scoorde door de bal het laatste tikje te geven met zijn edele delen.

Davy Pröpper en Jurgen Locadia vielen bij Brighton in. Alireza Jahanbakhsh startte in de basis bij de winnende formatie.