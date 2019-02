Real Madrid mist middenvelder tegen Ajax

De Spaanse middenvelder viel woensdag geblesseerd uit tijdens de 'Clásico' voor de Copa del Rey tegen FC Barcelona (1-1). Medisch onderzoek bracht schade aan een spier in het linkerbovenbeen van Llorente aan het licht.

De medische staf van Real Madrid liet niets los over de hersteltermijn, maar vermoedelijk staat Llorente enkele weken aan de kant. De 24-jarige middenvelder werd in Camp Nou na ruim een uur spelen afgelost door Casemiro, doorgaans de eerste keus van trainer Santiago Solari als controlerende middenvelder. Llorente was eind vorig jaar een tijdje basisspeler, tot hij geblesseerd raakte.