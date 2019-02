Ceferin: ’Geschiedenis blijft zich herhalen’

De regels die sinds 2011 gelden wat betreft Financial Fair Play (FFP) hebben ertoe geleid dat heel wat clubs uit de schulden zijn gekomen. ,,De verhalen over onbetaalde rekeningen aan clubs, trainers en spelers zijn niet meer dan slechte herinneringen geworden'', zei voorzitter Aleksander Ceferin, nadat hij in Rome was herkozen als voorzitter van de UEFA.

De Europese bond eist dat de inkomsten en uitgaven van clubs over een bepaalde periode in balans zijn. Als dat niet gebeurt, kan een club worden uitgesloten van Europees voetbal. ,,Ons oorspronkelijke doel is bereikt. Nu is het tijd om naar de tweede fase te gaan van dit grote project, zodat iedere club in Europa zijn potentieel volledig kan ontwikkelen'', aldus Ceferin, die niet vertelde wat er precies gaat veranderen.

De UEFA-voorzitter benadrukte dat de aangescherpte financiële regels niet direct voor andere verhoudingen tussen de Europese clubs zullen zorgen. ,,Verwacht geen wonderen. Real Madrid won in de jaren vijftig ook vijf keer op rij de Europa Cup 1. De geschiedenis blijft zich herhalen. Iedereen die roept dat hij dat met een toverstaf kan veranderen, is een dromer of een charlatan.''