PSG-voorzitter ondanks protest in UEFA-bestuur

De 55 landen die bij de UEFA zijn aangesloten, gaven daar donderdag op het congres in Rome toestemming voor. Al-Khelaifi vertegenwoordigt samen met Andrea Agnelli van Juventus de Europese clubs, verenigd in de ECA, in het UEFA-bestuur.

De ECA had de 45-jarige zakenman uit Qatar voorgedragen. Dat werd lang niet overal in Europa met gejuich ontvangen, vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De UEFA doet namelijk onderzoek naar de financiële huishouding van PSG, dat drijft op geld uit Qatar. Bovendien is Al-Khelaifi tevens voorzitter van de BeIN Media Group, een belangrijke tv-partner van de UEFA. Javier Tebas, baas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, had de UEFA daarom opgeroepen om Al-Khelaifi niet op te nemen in het hoofdbestuur.

De Sloveen Aleksander Ceferin werd in Rome herkozen als voorzitter van de UEFA, voor een periode van vier jaar. De Europese landen mochten ook stemmen voor hun afgevaardigden in de zogeheten council bij de mondiale bond FIFA. De Engelsman Greg Clarke kreeg de voorkeur boven David Martin uit Noord-Ierland voor de functie van vicevoorzitter bij de FIFA die is gereserveerd voor de vier Britse landen. Reinhard Grindel, Fernando Gomes en Georgios Koumas werden herkozen in de council.

Michael van Praag maakt al sinds 2009 deel uit van het hoofdbestuur van de UEFA. De KNVB-voorzitter werd in 2017 herkozen voor zijn laatste termijn van vier jaar.