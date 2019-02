Nike wil dat De Jong met ’Frenkie’ op rug gaat spelen

Of dat gaat gebeuren, weet hij nog niet. „De selectie voor het nieuwe seizoen is nog niet bekend, dus ik zal moeten afwachten”, zegt hij tegen Het Kontakt Alblasserwaard.

Volgens de middenvelder van Ajax wil Nike, de shirtsponsor van de Catalanen, het liefst bij FC Barcelona gaan spelen met ’Frenkie’ achterop zijn shirt, in plaats van ’De Jong’. „Nike heeft dat vanuit oogpunt van merchandising liever. Ik weet niet zeker of ik dat wil.”

Voor De Jong is zijn nieuwe club een droom die voor hem uitkomt. „Paris Saint-Germain was een goede optie, maar Barcelona was altijd al een droom. Ik ben blij met mijn contract van vijf jaar. Als ik daar slaag, dan is de kans ook groot dat ik er nooit meer wegga. Net als Messi.”