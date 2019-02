Zorgen bij AS Roma om doelman Olsen

De Zweedse keeper hield een kuitblessure over aan de laatste competitiewedstrijd tegen AC Milan (1-1). Olsen ontbreekt daardoor vrijdag tegen Chievo Verona.

Trainer Eusebio Di Francesco zet de 35-jarige reservekeeper Antonio Mirante onder de lat tegen de hekkensluiter van de Serie A. Naast Olsen ontbreekt ook de Griekse verdediger Konstantinos Manolas vanwege een blessure. „We hopen dat ze dinsdag tegen FC Porto kunnen meedoen”, zegt Di Francesco, die tevreden is over de ontwikkeling van rechtsback Rick Karsdorp. De oud-Feyenoorder is de laatste weken basisspeler bij Roma. „Hij wordt steeds constanter. Rick werkt heel hard en zorgt voor balans.”

AS Roma ontvangt Porto dinsdag in het eigen Stadio Olimpico.