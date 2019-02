Trentin troeft Bouhanni af in Alicante

De Italiaan van Mitchelton-Scott troefde in de sprint de Fransman Nacer Bouhanni af. De Britse sprinter Ben Swift finishte als derde.

Dylan Groenewegen had moeten lossen in de laatste beklimming van de etappe met start en finish in Alicante, maar was in de slotfase door zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma teruggebracht naar het peloton. De Amsterdamse sprinter kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. Hij werd veertiende.

De Noorse wielrenner Edvald Boasson Hagen kwam als zesde over de streep en behoudt de leiderstrui.