Weer klap voor ABN AMRO-toernooi

Na Grigor Dimitrov en Alexander Zverev meldde ook Nick Kyrgios zich geblesseerd af. De 23-jarige Australiër heeft te veel last van zijn knie.

„Nick speelde een dubbelpartij om het herstel te testen, maar dit bleek nog niet voldoende te zijn”, zegt Krajicek. „Om die reden kan hij ook dit jaar niet in actie komen in Ahoy.” Vorig jaar haakte de huidige nummer 66 van de wereld ook al vanwege fysieke problemen af voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. In 2017 gaf Kyrgios de voorkeur aan een bezoekje aan de All Star-wedstrijd in de NBA boven spelen in Ahoy.

Door de afmelding van Kyrgios wordt Robin Haase zonder wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi, het vrijgekomen startbewijs ging door naar Tallon Griekspoor. „Een geluk bij een ongeluk”, aldus Krajicek. „We konden nu een extra startbewijs aan een Nederlander geven.” Griekspoor verraste vorig jaar Stan Wawrinka in de eerste ronde. Hij verloor vervolgens van Haase.