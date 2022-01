Sport Kort: Anish Giri blijft winnen op Tata Steel Chess

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaker Giri blijft winnen in Wijk aan Zee

17.53 uur: Anish Giri heeft bij het schaaktoernooi in Wijk aan Zee zijn vierde overwinning op rij behaald. De Nederlandse grootmeester, zevende op de wereldranglijst, versloeg in de negende ronde de Amerikaan Sam Shankland met de witte stukken.

Met 6 punten heeft Giri als nummer 2 een half punt minder dan wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noorse leider pakte tegen medekoploper Sjakhrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan met wit eveneens de winst. Daardoor gaat Carlsen nu alleen aan de leiding.

Jorden van Foreest speelde met wit remise tegen de Rus Daniil Doebov. De titelhouder heeft na negen partijen 4,5 punten.

Bij het Tata Steel Chess staan nog vier ronden op het programma.

Skiester Hector in vorm richting Winterspelen

15.31 uur: De Zweedse skiester Sara Hector heeft de laatste reuzenslalom om de wereldbeker voor de Olympische Spelen van Beijing gewonnen. Hector was de beste op de Kronplatz, een berg aan de rand van de Dolomieten. Ze liet de Slowaakse Petra Vlhova en de Française Tessa Worley achter zich. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de titelverdedigster op de Winterspelen, eindigde als vijfde.

Hector was dit jaar al drie keer de beste in de zes reuzenslaloms om de wereldbeker. Ze leidt het klassement ook. Adriana Jelinkova slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de tweede run. De Nederlandse, deelneemster aan de Spelen, kwam in de eerste run tot de 31e tijd.

Geen operatie voor Barcelona-aanvaller Fati

15.29 uur: Ansu Fati hoeft niet opnieuw een operatie te ondergaan. De jonge aanvaller van FC Barcelona liep vorige week in het bekerduel met Athletic Club een hamstringblessure op. Gevreesd werd dat Fati, die er bijna een jaar uit lag na een aantal ingrepen aan de knie, opnieuw geopereerd moest worden.

De door blessures geteisterde club meldt dinsdag dat Fati "een conservatief herstelplan" zal volgen om de blessure aan een pees in zijn linker hamstring te laten herstellen. De club laat in het midden hoe veel tijd het herstel vergt. Fati blesseerde zich in november ook al aan een hamstring en kwam daarna twee maanden niet in actie.

Fati (19) liep in november 2020 een breuk op in de meniscus van zijn linkerknie en maakte toen pas tien maanden later na vier operaties zijn rentree.

President Xi belooft IOC-voorzitter Bach veilige Winterspelen

14.43 uur: Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité en president Xi Jinping van China hebben elkaar dinsdag ontmoet. Ze spraken elkaar in een staatsgasthuis over de komende Winterspelen in Beijing. Xi beloofde Bach dat de Spelen „soepel en volgens schema zullen verlopen” en bovenal „eenvoudig, veilig en prachtig.”

De Spelen beginnen op 4 februari. Bach arriveerde zaterdag in de Chinese hoofdstad en ging daarna drie dagen in isolatie. China hanteert een streng coronabeleid om de verspreiding van het besmettelijke virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor de Spelen in Beijing wordt een zogeheten bubbel gecreëerd waarin dagelijks testen een belangrijk onderdeel is.

De Chinese staatstelevisie meldde dat Xi ook heeft gezegd dat China de gezondheid en veiligheid van iedereen op de Spelen kon garanderen, en dat de organisatoren „grote inspanningen doen om aan alle behoeften van de atleten te voldoen en goed werk te leveren.”

President Xi heeft China sinds de uitbraak van het coronavirus niet meer verlaten. Zijn laatste ontmoeting met een bezoekend staatshoofd was in maart 2020 met de Pakistaanse president Arif Alvi. De president zal tijdens de Spelen naar verwachting wel enkele wereldleiders ontmoeten, maar invloedrijke landen als de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië sturen geen hoogwaardigheidsbekleders naar de Chinese hoofdstad, als protest tegen het schenden van mensenrechten. Ook Nederland stuurt geen regeringsdelegatie.

Bayern München mag met nieuwe coronaregels 10.000 fans toelaten

13.40 uur: Bayern München mag thuisduels weer afwerken met toeschouwers. De nieuwe coronaregels van deelstaat Beieren staan toe dat er 10.000 fans welkom zijn in de Allianz Arena. Daarmee zijn de zogenoemde ’Geisterspiele’ (spookduels) voorbij voor de koploper in de Bundesliga. Het maximum aantal van 10.000 geldt voor alle sportwedstrijden in Beieren, met een beperking dat slechts 25 procent van de capaciteit van een sporthal of stadion mag worden benut.

De toeschouwers moeten gevaccineerd zijn tegen, dan wel genezen zijn van corona en daarbovenop een booster hebben gekregen of een negatieve test kunnen overleggen. Het dragen van een FFP2-mondmasker is verplicht terwijl er geen alcohol mag worden genuttigd. Bayern München speelt op 5 februari thuis tegen RB Leipzig.

Beieren gaat daarmee in tegen de afspraak dat de verschillende deelstaten op 9 februari tot een gemeenschappelijk standpunt zouden komen. Markus Söder, president van de deelstaat, had al aangekondigd mogelijk zelf al een besluit te nemen.

De situatie in Duitsland is verwarrend. Bayern München speelde afgelopen weekeinde nog een uitwedstrijd tegen Hertha BSC in Berlijn waar slechts 3000 toeschouwers welkom waren. FC Magdeburg, koploper in de derde liga, mocht zondag 13.000 fans toelaten, de helft van de stadioncapaciteit.

Frankrijk nieuwe tegenstander Oranje in Hockey Pro League

12:03 uur Het mannenhockeyteam van Frankrijk is toegevoegd aan de Hockey Pro League, de landencompetitie die aan zijn derde seizoen bezig is. Het Franse team neemt de plek in van Canada, dat zich vanwege de onzekerheid rond het coronavirus heeft teruggetrokken, meld de internationale hockeybond FIH.

De eerste keer dat Frankrijk in actie komt is op 8 februari tegen India. Die wedstrijd wordt afgewerkt in Potchefstroom in Zuid-Afrika. Een dag later speelt het Nederlands team op dezelfde plek tegen de Fransen. Jeroen Delmee, die na de Olympische Spelen Max Caldas als bondscoach opvolgde, was eerder bondscoach van Frankrijk.

Frankrijk doet waarschijnlijk alleen dit seizoen mee. Australië en Nieuw-Zeeland, die hoger staan op de wereldranglijst, keren volgend seizoen vermoedelijk weer terug in de Pro League. Die landen ontbreken dit jaar ook vanwege alle beperkingen die het coronavirus wereldwijd met zich meebrengt.

Organisatie EK zaalvoetbal hoopt op publiek vanaf vrijdag

11:32 uur De organisatie van het EK zaalvoetbal hoopt vanaf vrijdag publiek te kunnen ontvangen bij de wedstrijden in Amsterdam en Groningen. De Nederlandse ploeg sluit die dag in de Ziggo Dome de groepsfase af tegen Servië en kan zich dan plaatsen voor de kwartfinales. Als het kabinet dinsdagavond op de persconferentie toestemming geeft voor het toelaten van publiek bij sportwedstrijden, gaat de kaartverkoop woensdag van start.

Bij de twee wedstrijden van woensdag in MartiniPlaza in Groningen zal sowieso nog geen publiek zijn. „Dat wordt waarschijnlijk te kort dag, ook omdat we nu nog niet weten onder welke voorwaarden de deuren weer open mogen en hoeveel mensen er naar binnen mogen”, aldus een woordvoerster van de organisatie. „Dat horen we vanavond pas. We hopen vanaf vrijdag publiek te kunnen ontvangen.”

Mogelijk toch publiek bij tennistoernooi Rotterdam

10:39 uur De organisatie van het ATP-tennistoernooi in Rotterdam overweegt begin volgende maand toch publiek toe te laten in Ahoy. Het kabinet geeft dinsdagavond op de persconferentie vermoedelijk toestemming voor het heropenen van de sportlocaties voor toeschouwers.

Een kleine twee weken geleden maakten de organisatoren van het ABN AMRO World Tennis Tournament bekend dat Ahoy tussen 5 en 13 februari net als vorig jaar leeg blijft, maar ze overwegen nu toch gebruik te maken van de mogelijkheden die er weer komen.

„We zouden het heel fijn vinden om publiek toe te laten, maar het hangt wel van een aantal factoren af”, zegt een woordvoerder. „Bijvoorbeeld de eindtijd en we zijn ook benieuwd naar de termijn die het kabinet noemt waarop de nieuwe maatregelen worden geëvalueerd. Als er publiek mag komen, dan zal dat sowieso een beperkt aantal zijn en in een andere setting dan bij ons gebruikelijk is.”

Basketballers Phoenix ook te sterk voor Utah

07:51 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben hun zevende zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De koploper in de westelijke divisie versloeg Utah Jazz met 115-109. Devin Booker was de topschutter met 33 punten, Chris Paul voegde er 27 punten en 14 rebounds aan toe.

Paul was met name in het laatste kwart op dreef toen Phoenix een achterstand van 5 punten wegwerkte. Bij de Jazz was Jordan Clarkson de topscorer met 22 punten. De ploeg uit Salt Lake City leed de achtste nederlaag in de laatste tien duels.

Chicago Bulls, tweede in de oostelijke divisie, won nipt bij Oklahoma City: 111-110. De Bulls maakten het zichzelf lastig door een in het derde kwart verkregen voorsprong van 28 punten nog bijna uit handen te geven. Nikola Vucevic was goed voor 26 punten. Het was de tweede overwinning in de laatste acht duels voor Chicago, dat Miami Heat voor zich weet in de stand.