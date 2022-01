Sport Kort: Mogelijk toch publiek bij tennistoernooi Rotterdam en EK zaalvoetbal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Frankrijk nieuwe tegenstander Oranje in Hockey Pro League

12:03 uur Het mannenhockeyteam van Frankrijk is toegevoegd aan de Hockey Pro League, de landencompetitie die aan zijn derde seizoen bezig is. Het Franse team neemt de plek in van Canada, dat zich vanwege de onzekerheid rond het coronavirus heeft teruggetrokken, meld de internationale hockeybond FIH.

De eerste keer dat Frankrijk in actie komt is op 8 februari tegen India. Die wedstrijd wordt afgewerkt in Potchefstroom in Zuid-Afrika. Een dag later speelt het Nederlands team op dezelfde plek tegen de Fransen. Jeroen Delmee, die na de Olympische Spelen Max Caldas als bondscoach opvolgde, was eerder bondscoach van Frankrijk.

Frankrijk doet waarschijnlijk alleen dit seizoen mee. Australië en Nieuw-Zeeland, die hoger staan op de wereldranglijst, keren volgend seizoen vermoedelijk weer terug in de Pro League. Die landen ontbreken dit jaar ook vanwege alle beperkingen die het coronavirus wereldwijd met zich meebrengt.

Organisatie EK zaalvoetbal hoopt op publiek vanaf vrijdag

11:32 uur De organisatie van het EK zaalvoetbal hoopt vanaf vrijdag publiek te kunnen ontvangen bij de wedstrijden in Amsterdam en Groningen. De Nederlandse ploeg sluit die dag in de Ziggo Dome de groepsfase af tegen Servië en kan zich dan plaatsen voor de kwartfinales. Als het kabinet dinsdagavond op de persconferentie toestemming geeft voor het toelaten van publiek bij sportwedstrijden, gaat de kaartverkoop woensdag van start.

Bij de twee wedstrijden van woensdag in MartiniPlaza in Groningen zal sowieso nog geen publiek zijn. „Dat wordt waarschijnlijk te kort dag, ook omdat we nu nog niet weten onder welke voorwaarden de deuren weer open mogen en hoeveel mensen er naar binnen mogen”, aldus een woordvoerster van de organisatie. „Dat horen we vanavond pas. We hopen vanaf vrijdag publiek te kunnen ontvangen.”

Mogelijk toch publiek bij tennistoernooi Rotterdam

10:39 uur De organisatie van het ATP-tennistoernooi in Rotterdam overweegt begin volgende maand toch publiek toe te laten in Ahoy. Het kabinet geeft dinsdagavond op de persconferentie vermoedelijk toestemming voor het heropenen van de sportlocaties voor toeschouwers.

Een kleine twee weken geleden maakten de organisatoren van het ABN AMRO World Tennis Tournament bekend dat Ahoy tussen 5 en 13 februari net als vorig jaar leeg blijft, maar ze overwegen nu toch gebruik te maken van de mogelijkheden die er weer komen.

„We zouden het heel fijn vinden om publiek toe te laten, maar het hangt wel van een aantal factoren af”, zegt een woordvoerder. „Bijvoorbeeld de eindtijd en we zijn ook benieuwd naar de termijn die het kabinet noemt waarop de nieuwe maatregelen worden geëvalueerd. Als er publiek mag komen, dan zal dat sowieso een beperkt aantal zijn en in een andere setting dan bij ons gebruikelijk is.”

Basketballers Phoenix ook te sterk voor Utah

07:51 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben hun zevende zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De koploper in de westelijke divisie versloeg Utah Jazz met 115-109. Devin Booker was de topschutter met 33 punten, Chris Paul voegde er 27 punten en 14 rebounds aan toe.

Paul was met name in het laatste kwart op dreef toen Phoenix een achterstand van 5 punten wegwerkte. Bij de Jazz was Jordan Clarkson de topscorer met 22 punten. De ploeg uit Salt Lake City leed de achtste nederlaag in de laatste tien duels.

Chicago Bulls, tweede in de oostelijke divisie, won nipt bij Oklahoma City: 111-110. De Bulls maakten het zichzelf lastig door een in het derde kwart verkregen voorsprong van 28 punten nog bijna uit handen te geven. Nikola Vucevic was goed voor 26 punten. Het was de tweede overwinning in de laatste acht duels voor Chicago, dat Miami Heat voor zich weet in de stand.